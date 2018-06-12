Внимание, водители: в Кишиневе ДТП и пробки

Служба InfoTrafic сообщила, что в столице во вторник утром образовались огромные автомобильные пробки.

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Утром на дорогах Кишинева образовались пробки. В столице произошло два ДТП на пересечении проспекта Дачия и улицы Дечебал, а также на углу улицы Киевской и Тудор Владимиреску.

На данный момент наиболее перегружены транспортом следующие участки улиц:

Центр:

— ул. Измаил, от ул. Д. Кантемир до бул. Штефана чел Маре.

— Хынчештское шоссе от ул. Сихаструлуй к ул. Миорица.

Буюканы:

— круговая развязка улиц Каля Ешилор — И. Крянгэ — бул. Штефана чел Маре.

— ул. М. Витязул по направлению к бул. Штефана чел Маре.

Ботаника:

— бул. Дачия (Виадук) в сторону перекрестка ул. Чуфля — Букурешть.

— ул. Христо Ботев по направлению к бул. Дачия.

Чеканы:

— круговая развязка TUTUN-CTC.

— ул. Вадул-луй-Водэ, по направлению к ул. М. Садовяну — TUTUN-CTC.

Рышкановка:

— круговая развязка улиц Киевская — А. Руссо — Московский проспект.

— ул. Каля Орхеюлуй на пересечения с ул. Соколень, в сторону въезда в столицу.