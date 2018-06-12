Во вторник выпускники Молдовы сдают экзамен по иностранному языку

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Во вторник в Молдове около 16 тысяч выпускников сдают экзамен на степень бакалавра по иностранному языку.

© Sputnik / Евгений Биятов Камеры видеонаблюдения на экзаменах БАК: советы выпускникам

Наибольшее количество учеников пишут тесты по английскому языку, а также по французскому. Значительно меньше человек изучали немецкий и итальянский язык. Некоторые сдают экзамены по турецкому и испанскому языку.

В этом году высший балл по иностранному языку автоматически получило 785 выпускников лицеев.

БАК-2018 проходит в Молдове с 5 по 22 июня в 92 специальных центрах. Ученики уже сдали тесты по румынскому языку и литературе и по языку обучения. Следующий экзамен намечен на 15 июня по профильному предмету (математика, история румын и всемирная история, спорт, технологии или искусство), 19 июня пройдет экзамен по выбору, а 22 июня — по родному языку.

Результаты экзаменов объявят 27 июня.