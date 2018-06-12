В Молдове появится еще один наблюдательный орган

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Министерство внутренних дел республики предлагает создать Гражданский совет по мониторингу за деятельностью Генерального инспектората полиции.

© Sputnik / Miroslav Rotari МВД Молдовы увеличивает личный состав: что произошло

По мнению разработчиков законопроекта, новая структура позволит укрепить доверие граждан к полиции. А силовая структура, в свою очередь, будет чувствовать более высокую ответственность перед гражданами. Совет будет состоять из девяти членов — представителей неправительственных организаций, которых отберут на основе конкурса.

Как отмечают в МВД, Гражданский совет будет мониторить документы, которые разрабатывает Генинспекторат полиции, до того, как их отправят в парламент и правительство. Кроме того, в его сферу деятельности войдет выдача рекомендаций по планированию бюджета. Напомним, это не первая попытка, которую предпринимает силовое ведомство для того, чтобы повысить свою репутацию в глазах граждан и наладить с ними сотрудничество. В частности, в Молдове запущена программа "соседский дозор".

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На национальном уровне в населенных пунктах Молдовы действуют уже более трех тысяч секторов соседского дозора, которые охватывают более 30 тысяч человек. При их активной помощи полиция раскрыла около 90 преступлений.