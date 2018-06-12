Резкое заявление: один из министров Молдовы выдвинул ультиматум

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Руководство министерства экономики и инфраструктуры проинспектировало работу государственного предприятия "Железная дорога Молдовы". Проверку возглавил министр Кирилл Габурич.
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Габурич отметил, что один из приоритетов Минэкономики — повышение эффективности деятельности "Железной дороги".
"Прошу администрацию ЖДМ в приоритетном режиме принять меры по оптимизации предприятия. Были установлены реальные сроки и определены ответственные лица, которые должны решить проблему. Если администрация не выполнит указанные действия, то мы будем вынуждены принять соответствующие меры", — добавил министр.
По его словам, необходимо разработать план по повышению заработной платы каждой категории сотрудников ЖДМ. До 1 июля руководство компании "Железная дорога Молдовы" должна разработать план развития предприятия на 2018-2020 годы.