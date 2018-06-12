Сюрприз от мэрии Кишинева: ряд троллейбусов и микроавтобусов меняют маршрут

Очередные изменения маршрутов общественного транспорта: уже с 14 июня жителям Кишинева придется добираться до работы по другим маршрутам.

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Движение транспорта по улице Букурешть на участке улиц Пушкина и митрополита Бэнулеску-Бодони все-таки перекроют. Как пояснили в мэрии Кишинева, неудобства связаны с ремонтом коллектора для бытовых и фекальных отходов, который располагается в этом районе.

© Sputnik / Miroslav Rotari Внимание, водители: на двух улицах Кишинева ввели одностороннее движение

В столичной администрации пояснили, что работы будут проводиться в несколько этапов, а движение общественного транспорта будет организовано определенным образом:

Первый этап

С 14 по 17 июня — будет перекрыт перекресток улиц Букурешть и А. Пушкина. Из-за чего на этот период троллейбусы №3 аннулируются.

Маршрут троллейбусов №2 урезан. Теперь временно они будут следовать от улицы Г. Асаки по улицам Пан Халиппа, Измаильская, проспекту Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

А маршрут троллейбусов №10 и №24 сокращен до улицы 31 Августа 1989 года.

Микроавтобусы №101, 125, 154 и 185 будут ездить следующим образом: с улицы Букурешть по улицам Влайку Пыркэлаб, А. Щусева, Н. Йорга, Букурешть и далее по установленному графику. Обратный маршрут — с улицы Букурешть по улицам митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, М. Когэлничану, Влайку Пыркэлаб, Букурешть и далее установленному маршруту.

Вместе с этим вводится дополнительный автобусный маршрут "Центр-Телецентр": ул. митрополита Г. Бэнулеску-Бодони (парк Штефана чел Маре) — ул. А. Матеевича — ул. В. Александри — Хынчештское шоссе — ул. Миорица — ул. М. Еминеску — проспект Штефана чел Маре — ул. митрополита Г. Бэнулеску-Бодони.

Второй этап

С 18 июня по 25 августа улицу Букурешть перекроют на отрезке улиц А. Пушкина и митрополита Г. Бэнулеску-Бодони.

На этот период троллейбусы №3 аннулируются.

Троллейбусы №2 будут следовать с улицы Г. Асаки по улицам Пан Халиппа, Измаильская, проспекту Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

А маршрут троллейбусов №10 и №24 сокращен до улицы 31 Августа 1989 года.

Микроавтобусы №101, 125, 154 и 185 будут ездить следующим образом: с улицы Букурешть по улицам Влайку Пыркэлаб, А. Щусева, Н. Йорга, Букурешь и далее по установленному графику. Обратный маршрут — с улицы Букурешть по улицам митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, М. Когэлничану, Влайку Пыркэлаб, Букурешть и далее установленному маршруту.