Рост цен на топливо в Молдове: что подорожает дальше

Цены на топливо в Молдове выросли, несмотря на протесты автовладельцев: к чему приведет подорожание горючего?

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Партия социалистов Республики Молдова выступает с инициативой снижения налогов и акцизов на нефтепродукты в два раза.

© AFP 2018 / FREDERIC J. BROWN Подешевеет ли топливо в Молдове: депутаты обсудили цены

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) объявило о повышении максимальных цен на топливо. Так, литр бензина АИ-95 будет стоить 19 леев 49 банов вместо 19 леев 15 банов, а "дизель" подорожал на 32 бана до 17 леев 41 банов. Это произошло несмотря на протесты автомобилистов, которые требовали понизить цены на топливо.

В Партии социалистов считают, что "НАРЭ приняло очередное антисоциальное решение, подняв цены на бензин и дизельное топливо". Это, по мнению социалистов, повлечет за собой рост цен на товары первой необходимости, продукты питания, а также сильно ударит по сфере транспорта и сельскому хозяйству в нашей стране.

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"Учитывая, что 40% итоговой цены на топливо для потребителя составляют налоги и акцизы, а правительство рапортует о рекордном росте налоговых поступлений в бюджет, ПСРМ выдвигает инициативу снижения налогов и акцизов на бензин и дизельное топливо в два раза, что позволит оказать существенную поддержку населению и отечественным производителям в этот трудный период", — отмечено в сообщении партии.

Данная инициатива, как подчеркнули в ПСРМ, "призвана придать импульс реанимации национальной экономики — от транспортной системы (пассажирские и грузовые перевозки) до сельского хозяйства и промышленности, делая товары, произведенные в Молдове, более конкурентоспособными на рынке".

"Партия социалистов рассчитывает на поддержку этой инициативы со стороны других фракций парламента страны, декларирующих социальную направленность своей деятельности", — сказано в сообщении ПСРМ.