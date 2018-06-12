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Протест против повышения цен на топливо

Итоги дня: рост цен на топливо, суд против решения НАРЭ и протесты водителей

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В Молдове не учли требования автовладельцев понизить цены на топливо и объявили о подорожании горючего: водители обещают масштабные акции протеста.

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Десятки водителей вышли 12 июня на протест против повышения цен на бензин и дизельное топливо. Манифестанты припарковали свои авто прямо перед зданием правительства страны, требуя отменить подорожание, которое вступит в силу уже с этой среды.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) объявило о повышении максимальных цен на топливо. Так, литр бензина АИ-95 будет стоить 19 леев 49 банов вместо 19 леев 15 банов, а "дизель" подорожал на 32 бана до 17 леев 41 банов. Это произошло несмотря на прошедшие ранее протесты автомобилистов, которые требовали понизить цены на топливо.

Манифестанты отметили, что не намерены отступать и будут добиваться понижения цен. Участники акции договорились о дальнейших своих действиях.

"Акция протеста состоится в субботу, 16 июня, в 10.00 на площади Великого национального собрания. Неважно есть автомобиль или нет. Давайте выйдем и покажем, что мы едины, что мы не довольны повышением цен. Ведь это коснется всех. Повышение цен на топливо приведет к подорожанию хлеба и на все остальное", — сообщил один из участников протеста.

Как поясняют подорожание горючего в НАРЭ?

В сообщении НАРЭ отмечено, что в соответствии с Законом о рынке нефтепродуктов, предельные розничные цены на бензин и дизельное топливо рассчитываются на основе средних котировок Platts, пересчитанных на молдавские леи, исходя из официального среднего обменного курса нацвалюты, установленного Национальным банком Молдовы по отношению к доллару США в течение последних 14 календарных дней.

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За отчетный период, то есть с 29 мая по 11 июня, средние котировки Platts выросли на 8,74 долларов США за тонну бензина (+1,23%) и 6,74 долларов США за тонну дизельного топлива (+1,02%).

Средний обменный курс нацвалюты по отношению к доллару США составил 16,9016 леев, увеличившись на 0,3118 леев (+1,88%). Таким образом, увеличение средних котировок Platts, пересчитанное на молдавские леи составило 0,34 леев за литр бензина и 0,32 леев за литр дизельного топлива, с учетом НДС.

Остальные составные части предельной цены на топливо за последние две недели остались неизменными.

За ростом цен на топливо грядет волна подорожаний

Экономические подчеркивают, что повышение цен на горючее приведет к подорожаниям по цепочке, начиная от товаров первой необходимости, продуктов питания, и заканчивая транспортной сферой и сельскохозяйственным сектором. Без всяких сомнений, это больно ударит и по без того скромным доходам жителей республики. Некоторые депутаты молдавского парламента уже назвали решение НАРЭ поднять цены на топливо "антисоциальным".

Смогут ли понизить цены на топливо?

Депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) считают, что "НАРЭ приняло очередное антисоциальное решение, подняв цены на бензин и дизельное топливо".

"Учитывая, что 40% итоговой цены на топливо для потребителя составляют налоги и акцизы, а правительство рапортует о рекордном росте налоговых поступлений в бюджет, ПСРМ выдвигает инициативу снижения налогов и акцизов на бензин и дизельное топливо в два раза, что позволит оказать существенную поддержку населению и отечественным производителям в этот трудный период", — отмечено в сообщении партии.

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Данная инициатива, как подчеркнули в ПСРМ, "призвана придать импульс реанимации национальной экономики — от транспортной системы (пассажирские и грузовые перевозки) до сельского хозяйства и промышленности, делая товары, произведенные в Молдове, более конкурентоспособными на рынке".

"Партия социалистов рассчитывает на поддержку этой инициативы со стороны других фракций парламента страны, декларирующих социальную направленность своей деятельности", — сказано в сообщении ПСРМ.

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Повышение цен на топливо дошло до суда

Министерство экономики и инфраструктуры Молдовы и Агентство по защите прав потребителей и надзору над рынком запросили суд дать оценку обнародованному в этот вторник решению НАРЭ.

"Изучив распоряжение НАРЭ, мы считаем, что оно противоречит положениям законодательства, так как было принято без публичных консультаций с заинтересованными сторонами, без соблюдения принципа транспаретности при анализе факторов, влияющих на повышение цен на топливо. Также это решение ущемляет конечного потребителя", — отметили в Минэкономики.

Согласно Закону об энергетике, заседания административного совета НАРЭ, в ходе которых, в частности, обсуждаются проекты документов о регламентировании, запросы о базовой стоимости и тарифы, — должны проводиться с учетом публичных консультаций.

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Теги:
цены на топлвио, повышение цен на топливо, дизельное топливо, бензин, протест, суд, Министерство экономики и инфраструктуры, Молдова, Кишинев, Экономика, бизнес и финансы
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