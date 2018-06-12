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Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко (ПГУ)

В Приднестровье отпраздновали День России и те, кто не пришел на площадь

© Sputnik / Ирина Ляхова
Общество
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Корреспонденту Sputnik рассказали, какие мероприятия организовали в честь Дня России в Приднестровье, кроме официальных.

ТИРАСПОЛЬ, 12 июн — Sputnik, Ирина Ляхова. Участники студенческой группы волонтерского движения "Мы из ПГУ" в честь празднования Дня России с благотворительной миссией посетили дом-интернат для пожилых и инвалидов в Тирасполе. Ребята организовали праздничный концерт и передали в дар книги и канцелярские принадлежности от Союза русских общин Приднестровья.

"Первый раз мы были здесь на Пасху, в преддверии Дня Победы. Сегодня приехали и замечательно провели время с ребятами — пели добрые патриотические песни. Они подпевали, хлопали. Также мы подготовили приятный сюрприз — перед ними выступили танцоры коллектива "Кристина", самые маленькие исполнители", — рассказала корреспонденту Sputnik организатор мероприятия Валерия Вышибаева.

Шествие в честь Дня России в Тирасполе
CC BY 4.0 / president.gospmr.org
Приднестровцы отметили День России

Волонтерское движение студентов Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко "Мы из ПГУ" существует относительно недавно. Как рассказывает Валерия, с 2017 учебного года университет предложил учащимся конкурсную программу "Наша инициатива", когда каждый факультет должен был представить проект с социальной направленностью. Позже, когда они стали действовать, были объединены под одно название — волонтерское движение "Мы из ПГУ".

"Я организовала благотворительный проект "Добро вокруг нас", который впоследствии вошел в волонтерское движение. Нашей задачей было организовать благотворительные акции — концерты для пожилых людей, ветеранов, выезды в детские дома. Мы нацелены помогать нуждающимся не только с финансовой, но и моральной точки зрения, оказывая поддержку, внимание и заботу", — пояснила Вышибаева.

За это время участники движения успели посетить социальные объекты в нескольких городах Приднестровья. В планах у ребят — увеличить число людей, которым они могли бы помочь, подарить добро тем, кто в нем так нуждается.

К поздравлениям студенческой молодежи на этот раз присоединился и Союз русских общин Приднестровья, подарив воспитанникам дома-интерната книги и канцелярские принадлежности. Как отметила председатель этой общественной организации Виорика Кохтарева, в рамках Дня России Союз организовал еще несколько мероприятий.

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"В Каменке и Григориополе мы организовали познавательно-развлекательные программы для детей, отдыхающих в летних лагерях. В Рыбнице и Тирасполе прошли традиционные показы мультфильмов "Три богатыря и принцесса Египта", которые посмотрят почти семь сотен детей. Также мы проводим во всех городах праздничные концерты", — рассказала Кохтарева.

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Теги:
благотворительность, Приднестровье, Тирасполь, Молдова, Кишинев, Общество
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