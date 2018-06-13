Как выглядят самые навороченные номерные знаки автомобилей в Молдове

Услуга "красивые" автомобильные номерные знаки стала пользоваться спросом у жителей Молдовы: как водители "называют" свои машины?

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Все больше молдаван приобретают навороченные номерные знаки для транспортных средств. Такие данные приводит Агентство государственных услуг Молдовы.

"С апреля 2015 года, когда был введен национальный стандарт SM 122:2014 "Автотранспортные средства. Регистрационные номерные знаки для автомобилей и прицепов", выдано три тысячи 666 номерных знаков, которые содержат запрашиваемые символы", — отметили в ведомстве.

По данным Агентства, с начала нынешнего года выдано 700 "красивых" номерных знаков.

Самые запрашиваемые номера содержат комбинации разных букв и трех одинаковых цифр. К примеру, DOR111, BIP777 или DAC888. С января этого года, как отметили в ведомстве, выдано 131 подобный набор.

Также популярны определенные комбинации из разных букв и цифр — MED575, TOT707, RUS707 (это лишь несколько примеров). Такие номера попросили оформить 128 автовладельцев.

В тройку самых частых запросов входят комбинации разных букв и трех цифр, первые две из которых — зеро. К примеру, GEP007, SUD001, LEU008, WIN007, BOS006. Подобные номерные знаки получили 67 водителей. А номера с одной цифрой (типа TOY1, PIK1, NIN1) выданы 56 автолюбителям.

Любой каприз за ваши деньги

Чтобы ездить на машине с "красивыми" номерами придется приготовиться к затратам, так как услуга эта совсем недешевая. Если стандартный набор номерных знаков для транспортных средств обойдется в 480 леев (до 30 долларов), то цена за навороченные "номера" будет варьироваться в пределах 1080-9600 леев (65-572 долларов).

Перечень цен на номерные знаки с необходимыми символами можно найти на сайте Агентства. А на ресурсе www.e-services.md можно проверить, не занята ли та или иная комбинация букв и цифр.