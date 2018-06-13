Вот, что было на месте кинотеатра "Гаудеамус" в Кишиневе

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik, Николай Костыркин. Жители Кишинева добились своего — мэрия постановила приостановить снос кинотеатра "Гаудеамус", некогда носившего имя 40 лет Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи — ВЛКСМ.

Земля, на которой стоит кинотеатр, уже давно в частных руках, и здесь собираются строить многоэтажный комплекс.

Но давайте вспомним, что прежде было на этом месте, и стоит ли здесь вообще что-либо возводить. До того, как в 1950-х годах на этом месте было задумано воплотить в жизнь проект архитектора Валентина Войцеховского по постройке кинотеатра, здесь было лютеранское кладбище, которое, как сообщает историк Юрий Швец, занимало весь "треугольник" между нынешними улицами Александри, Пантелеймона Халиппы и сквера перед мемориалом "Вечность".

"После Второй мировой войны, в 1950-х — 1960-х годах здесь были варварски разрушены захоронения, среди которых усыпальница семьи Бернардацци, где покоился прах самого Александра Бернардацци, столько всего сделавшего для украшения нашего города. Также тут в период Второй мировой войны хоронили немецких военных", — отметил Швец >>>

По его словам, на лютеранском кладбище был захоронен и самый знаменитый градоначальник Кишинева — Кард Шмидт.

Уже давно утрачены следы этих могил по попустительству ответственных чиновников прошлого. Не сохранились и топографические планы о точном местонахождении захоронений исторически знаковых для города личностей. Вопрос о том, чтобы предпринять хотя бы пробные раскопки в том месте, даже не обсуждается. Зато теперь кто-то стремится повторить неудачный опыт предшественников и вместо кинотеатра возвести здание для еще большего количества людей. Понравится ли кому-то жить на костях людей, прах которых когда-то изрядно потревожили?