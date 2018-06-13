17:22 13 Июня 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 28°C
Прямой эфир
  • EUR19.76
  • USD16.77
  • RUB0.27
  • RON4.24
  • UAH0.64
Поиск
Девушки с мороженым

Все на пляж: в Вадул-луй-Водэ открывается курортный сезон

© Sputnik / Anton Denisov
Общество
Получить короткую ссылку
116 0 0

Зона отдыха способна вместить до 10-ти тысяч посетителей.

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Пляжный сезон в зоне отдыха Вадул-луй-Водэ официально будет открыт в воскресенье в 14.00. Как сообщил для Sputnik примар населенного пункта Юрий Онофрейчук, впервые после долгого перерыва по этому случаю организуют концертную программу. 

Местный избранник отметил, что последние два года цены на отдых в зоне отдыха Вадул-луй-Водэ стабилизировались. Комфортный номер на двоих  на базе отдыха стоит примерно 350-400 леев в сутки. Онофрейчук также напомнил об уникальности воздуха на самом известном молдавском курорте.

"Еще в советские времена был сделан анализ воздуха в Вадул-луй Водах. Специалисты выяснили, что в нем содержится высокая концентрация кислорода. Кроме того, от вод Днестра идут испарения. Три воздушных потока все это смешивают и, таким образом, создается уникальный воздух", — пояснил Онофрейчук. 

По словам примара, после того, как курортная зона перешла в ведение администрации населенного пункта, была проделана работа по благоустройству территории.

Отдых
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Топ-5 излюбленных стран для отдыха жителей Молдовы

В частности, обновлен песок на пляже, создана дополнительная инфраструктура для детей и взрослых. На поддержание порядка в зоне отдыха, местные власти тратят порядка трех миллионов леев в год. Однако, для того, чтобы ее модернизировать, нужны дополнительные средства. 

В частности, администрация Вадул-луй-Вод ведет поиск средств по замене асфальтовых дорожки строительству летнего театра, рассказал Онофрейчук. Устаревшая инфраструктура — это не единственная проблема, которая беспокоит местные власти.

Кротенко: вот, почему гостиницы в Кишиневе стоят дороже, чем в Париже>>>

"Уровень Днестра в пляжной зоне падает. Сегодня его уровень соответствует тому, что  был в прошлом году в самый жаркий месяц — в августе", — рассказал Онофрейчук.

Зона отдыха в Вадул-луй-Водэ была основана в 60-е годы прошлого века.  Базы отдыха все вместе взятые способны вместить до 10 тысяч человек.

По теме

Булах: эти места – лучшие для бюджетного отдыха в странах СНГ
На "мини-каникулы" жители Молдовы ринулись отдыхать за границу
Сотни отдыхающих в купальниках прокатились на сноубордах в горах
Теги:
лето, отдых, Вадул-луй-Водэ, Днестр, Туризм
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Билеты на ЧМ-2018
    Без комментариев

    Владельцев латвийских баров и ресторанов предупредили: футбол можно показывать только в трансляции LTV7, никаких комментариев на русском для туристов.

  • Аисты, архивное фото
    Помощи не ждите

    Депутат Сейма Литвы раскритиковала работу Ассоциации опеки над животными и заявила, что структура не выполняет свои функции.

  • Плакат в таллиннском автобусе
    Сказка про медведя

    Sputnik задался вопросом, зачем на рекламном постере эстонской армии изображен медведь, если отстрел диких зверей не входит в список стратегических целей Сил обороны Эстонии.

  • Байкер в Минске вернул водителю выброшенный на дорогу окурок
    Не сорить!

    Мотоциклист в Минске подобрал окурок, выброшенный автомобилистом на дорогу, и вернул его водителю. Произошедшее снял видеорегистратор.

  • Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили
    Под угрозой отставки

    Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили может подать в отставку на фоне скандала вокруг дела об убийстве двух школьников в центре Тбилиси.

  • Гуарап
    Все на футбол!

    Sputnik Абхазия откроет для любителей футбола фан-зону в Сухуме, чтобы дать возможность следить за играми любимых команд в новом формате.

  • Денежные купюры России, фото из архива
    Пенсии для ветеранов

    В Азербайджане несколько сотен ветеранов Великой Отечественной войны скоро могут начать получать специальные российские пенсии.

  • Последний звонок выпускников приграничных районов в правительственной резиденции (25 мая 2018). Еревaн
    Рецепт здоровья

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы интернет-пользователей, рассказал, как ему удается оставаться в хорошей физической форме.

  • Куанышбек Есекеев
    Алибаба и малый бизнес

    Глава компании "Казахтелеком" рассказал о планах по созданию платформы для малого и среднего бизнеса по аналогии с китайской Alibaba.

  • Молодой парень пересчитывает доллары США. Архивное фото
    Дорогая наука

    Более 50 иностранных студентов пожаловались, что заплатили за обучение в бишкекском вузе по 2900 долларов, но деньги не поступили в кассу и их отчислили.

  • Женщина в национальной одежде, архивное фото
    Таджикистан туристический

    Специально для любителей познавать мир Sputnik Таджикистан составил список достопримечательностей, которые непременно стоит увидеть в Таджикистане.

  • Рукопожатие
    Совместными усилиями

    Главы спецслужб Узбекистана и Таджикистана заключили соглашение о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом, охране госграницы и обмене информацией.

  • Вперед Россия! – видео автопробега в Южной Осетии
    Вперед, Россия!

    В столице Южной Осетии – Цхинвале - состоялся праздничный автопробег, посвященный Дню России.

  • Билеты на ЧМ-2018
    Без комментариев

    Владельцев латвийских баров и ресторанов предупредили: футбол можно показывать только в трансляции LTV7, никаких комментариев на русском для туристов.

  • Аисты, архивное фото
    Помощи не ждите

    Депутат Сейма Литвы раскритиковала работу Ассоциации опеки над животными и заявила, что структура не выполняет свои функции.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Снимок Завтрак на привале фотографа Себнема Коскуна, вошедший в шорт-лист лауреатов конкурса им. Андрея Стенина
Лучшие снимки конкурса Андрея Стенина
Футбольный матч между школьниками и слонами
О, футбол, ты - жизнь: как прошел матч между школьниками и слонами
В Европе растет число пожилых людей
Европа стареет: пожилые люди в Евросоюзе

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться