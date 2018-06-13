Все на пляж: в Вадул-луй-Водэ открывается курортный сезон

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Пляжный сезон в зоне отдыха Вадул-луй-Водэ официально будет открыт в воскресенье в 14.00. Как сообщил для Sputnik примар населенного пункта Юрий Онофрейчук, впервые после долгого перерыва по этому случаю организуют концертную программу.

Местный избранник отметил, что последние два года цены на отдых в зоне отдыха Вадул-луй-Водэ стабилизировались. Комфортный номер на двоих на базе отдыха стоит примерно 350-400 леев в сутки. Онофрейчук также напомнил об уникальности воздуха на самом известном молдавском курорте.

"Еще в советские времена был сделан анализ воздуха в Вадул-луй Водах. Специалисты выяснили, что в нем содержится высокая концентрация кислорода. Кроме того, от вод Днестра идут испарения. Три воздушных потока все это смешивают и, таким образом, создается уникальный воздух", — пояснил Онофрейчук.

По словам примара, после того, как курортная зона перешла в ведение администрации населенного пункта, была проделана работа по благоустройству территории.

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В частности, обновлен песок на пляже, создана дополнительная инфраструктура для детей и взрослых. На поддержание порядка в зоне отдыха, местные власти тратят порядка трех миллионов леев в год. Однако, для того, чтобы ее модернизировать, нужны дополнительные средства.

В частности, администрация Вадул-луй-Вод ведет поиск средств по замене асфальтовых дорожки строительству летнего театра, рассказал Онофрейчук. Устаревшая инфраструктура — это не единственная проблема, которая беспокоит местные власти.

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"Уровень Днестра в пляжной зоне падает. Сегодня его уровень соответствует тому, что был в прошлом году в самый жаркий месяц — в августе", — рассказал Онофрейчук.

Зона отдыха в Вадул-луй-Водэ была основана в 60-е годы прошлого века. Базы отдыха все вместе взятые способны вместить до 10 тысяч человек.