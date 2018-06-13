В Молдове "праздник": мы обошли по этим показателям Германию и Люксембург

Это событие точно стоит отпраздновать, правда, судя по контексту "достижения", в Молдове только и делают, что празднуют.

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Согласно данным, приведенным Всемирной организацией здоровья, Молдова остается на первом месте в мировом рейтинге потребления алкоголя.

© Sputnik / Мирослав Ротарь За неделю в тюрьмы пытались пронести 9 телефонов и 19 литров алкоголя

По данным международных СМИ, один житель нашей страны в возрасте от 15 лет и старше пьет в среднем 15,2 литра чистого спирта в год.

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Второе место заняла Литва (15 литров на человека в год), третье досталось Чехии (14,4 литра), четвертое — Германии (14 литров). Завершает пятерку лидеров Люксембург (13 литров).

В Белоруссии, например, этот показатель — 11,2 литра на человека в год и 27-е место рейтинга. В Польше выпивают 11,6 литра чистого спирта в год, в России — 11,7 литра, на Украине — 8,6 литра.

Если верить статистике ВОЗ, то Европа по-прежнему остается самой пьющей частью мира.