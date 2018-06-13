В Яргаре Леовского района полным ходом реконструируют мемориал ВОВ

Организация "Вече" и местная мэрия доводят до ума реставрационные работы аккурат ко Дню памяти и скорби.

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. В городе Яргара Леовского района завершаются работы по капитальной реконструкции и благоустройству воинского памятника-захоронения, где погребены герои Ясско-Кишиневской операции, сообщил корреспонденту Sputnik организатор этих работ, председатель Славянской правозащитной организации "Вече" и Республиканского общественно-публичного оргкомитета "Victoria-75" Николай Гуцул.

© Photo : Николай Гуцул В городе Яргара Леовского района завершаются работы по капитальной реконструкции и благоустройству воинского памятника-захоронения, где погребены герои Ясско-Кишиневской операции

Он подчеркнул, что на этом мемориале увековечены имена не только погибших здесь освободителей этого населенного пункта, но и уроженцев города Яргара, боровшихся с фашизмом, а также ветеранов Великой Отечественной войны.

© Photo : Николай Гуцул В городе Яргара Леовского района завершаются работы по капитальной реконструкции и благоустройству воинского памятника-захоронения, где погребены герои Ясско-Кишиневской операции

"Два года назад примэрия города Яргара выделила более 100 тысяч леев на строительство каменно-декоративного ограждения вокруг территории воинского памятника-захоронения. В четвертом квартале прошлого года и в первом квартале нынешнего года примэрия города Яргара выделила более 300 тысяч леев на капитальную реконструкцию захоронения и благоустройство территории", — рассказал Гуцул.

© Photo : Николай Гуцул В городе Яргара Леовского района завершаются работы по капитальной реконструкции и благоустройству воинского памятника-захоронения, где погребены герои Ясско-Кишиневской операции

По его словам, до 22 июня 2018 года будут полностью завершены все реставрационные работы.

© Photo : Николай Гуцул В городе Яргара Леовского района завершаются работы по капитальной реконструкции и благоустройству воинского памятника-захоронения, где погребены герои Ясско-Кишиневской операции

"Организация "Вече" оказала практическую помощь в изготовлении проектно-сметной документации и в изготовлении гранитных плит-габбро с гравировкой имен павших советских воинов и воинов-земляков, а также гранитных изделий для Вечного огня", — сказал Гуцул.

Открытие отреставрированного мемориала воинской славы в Яргаре состоится 23 июня 2018 года, начало в 11.00.