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Пенсионерка. Архивное фото

Парламент должен в срочном порядке решить судьбу пенсионеров Молдовы

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Доход вырастет: уже с января 2019 года некоторые категории молдавских пенсионеров могут рассчитывать на перерасчет выплат.

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Правительство Молдовы просит парламент рассмотреть в приоритетном режиме законопроект, который предполагает перерасчет пенсий для лиц, которые продолжают работать после выхода на заслуженный отдых. Соответствующие поправки в Закон о государственной пенсионной системе члены кабмина утвердили на прошлой неделе. Если депутаты поддержат данную инициативу, то эти изменения вступят в силу уже с 1 января 2019 года.

Пенсионер
© Sputnik / Evghenii PANASENCO
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Согласно разработанному министерством здравоохранения, труда и социальной защиты проекту, перерасчет пройдет поэтапно. В первую очередь это коснется пенсий, установленных до 1 января 1999 года. Таким образом, уже с января следующего года будут пересчитаны пенсии лиц, стаж которых после выхода на заслуженный отдых превышает 15 лет. На повышение в два с лишним раза средней выплаты рассчитывают порядка двух с половиной тысяч граждан. Таким образом, пенсия увеличится с двух тысяч 48 леев до четырех тысяч 770.

А с 1 января 2020 года пересмотрят пенсии и тех, чей стаж после ухода на заслуженный отдых не дотянул до 15 лет. Выплаты увеличатся также вдвое — с тысячи 900 до трех тысяч 765 леев. Воспользоваться прибавкой смогут свыше пяти с половиной тысяч пенсионеров.

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Что касается пенсий, установленных в период января 1999 — января 2019 годов, то их перерасчет также будет осуществляться постепенно, начиная с 2021 по 2027 годы.

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Теги:
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