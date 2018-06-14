Груз "200": кто оплатит перевоз тела гражданина Молдовы, погибшего за рубежом

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Правительство предлагает взять на себя расходы по выплате некоторых видов материальной помощи. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты разработало поправки, согласно которым денежные компенсации, связанные с перевозкой из-за границы тел усопших граждан Молдовы будут покрываться из государственного бюджета республики. На 2018-й год эта сумма составит 232 тысячи леев. Профильное ведомство предлагает сделать соответствующие поправки в государственный бюджет республики.

Как поясняют в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, согласно закону о Фонде по поддержке населения, финансирование специальных программ по поддержке населения и социальных услуг осуществляется за счет ежемесячных переводов юридических лиц, которые оказывают услуги мобильной связи. С них взимают 2,5% дохода от продажи услуг. Кроме того, в фонд поступают переводы от дополнительных обязательных выплат в размере 50-ти леев при выдаче сертификата о регистрации автомобиля.

В законодательеных поправках также написано, что частичные компенсации не будут выдаваться в случае кремации и перевоза урны с прахом усопшего.