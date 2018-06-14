Молдова, жара, палатки - где в Кишиневе укрыться от палящего солнца

Жители и гости Кишинева, узнайте, где вам помогут пережить нестерпимую жару.

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Палатки в помощь жителям Кишинев, Бельц, Кагула и Комрата установили сотрудники генерального инспектората чрезвычайных ситуаций.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Нестерпимая жара и грозы: точный прогноз погоды в Молдове на 15 и 16 июня

Ежедневно палатки будут работать с 11.00 до 18.00, когда жара особенно сильна в эти дни.

Жара после ночной грозы: точный прогноз погоды в Молдове на 14 и 15 июня >>>

В Кишиневе пункты, где гражданам бесплатно предоставят холодную воду, смерят давление с окажут другую необходимую помощь, оборудованы:

— на Ботанике, у магазина "1000 мелочей";

— в центре, у Центрального рынка;

— на Рышкановке, близ перекрестка Московского проспекта и улицы Матея Басараба;

— на Чеканах, на улице Джинта Латинэ, 18;

— на Буюканах, на улице Каля Ешилор, 1.