Молдова, жара, палатки - где в Кишиневе укрыться от палящего солнца

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Палатки в помощь жителям Кишинев, Бельц, Кагула и Комрата установили сотрудники генерального инспектората чрезвычайных ситуаций.
Ежедневно палатки будут работать с 11.00 до 18.00, когда жара особенно сильна в эти дни.
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В Кишиневе пункты, где гражданам бесплатно предоставят холодную воду, смерят давление с окажут другую необходимую помощь, оборудованы:
— на Ботанике, у магазина "1000 мелочей";
— в центре, у Центрального рынка;
— на Рышкановке, близ перекрестка Московского проспекта и улицы Матея Басараба;
— на Чеканах, на улице Джинта Латинэ, 18;
— на Буюканах, на улице Каля Ешилор, 1.