Готовится повышение тарифов: на что еще в Молдове могут поднять цены

НАРЭ рассмотрит на этой неделе вопрос снижения тарифов на электроэнергию, а также повышения платы за воду для жителей Кишинева.

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) соберется на заседание в пятницу на несколько публичных слушаний, где планирует обсудить возможность снижения тарифов на электроэнергию и повышения тарифа на воду.

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Акционерное общество Apă-Canal Chișinău направило в НАРЭ запрос о повышении тарифа на воду, которая поставляется жителям столицы. Последнее подорожание произошло в мае прошлого года. На данный момент жители Кишинева платят за воду 10,69 лея за кубометр. Поставщик требует повысить тариф до 12,13 лея, то есть на 1,44 лея.

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Что касается электроэнергии, то компания-поставщик Gas Natural Fenosa предложила НАРЭ снизить тариф на 5,5%. На данный момент потребители платят за один киловатт 1,99 лея.