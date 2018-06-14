Что пожелал Додон Трампу в День рождения

Молдавский лидер поздравил президента США с Днем рождения: что заявил Игорь Додон по поводу молдавско-американских отношений.

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил лидера США Дональда Трампа с Днем рождения.

"Пользуясь этой приятной возможностью, хочу подтвердить важность, которую Республика Молдова придает углублению существующего молдавско-американского партнерства", — написал Додон на своей странице в сети Facebook.

Он также отметил готовность со стороны республики укрепить и интенсифицировать двусторонние связи с США во всех приоритетных областях на благо наших народов и в духе взаимовыгодного сотрудничества.

"Желаю Вам здоровья, счастья, долгих лет жизни и больших успехов в Вашей ответственной деятельности и прошу принять заверения в моем глубоком к Вам уважении", — отмечено в тексте послания.

В четверг Трампу исполнилось 72 года. Он самый пожилой человек, когда-либо избранный президентом США. На момент выборов Трампу было 70 лет. Трамп родился в Нью-Йорке, в округе Куинс.