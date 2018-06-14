Странные вещи творятся в парламенте Молдовы

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Центральным событием четверга в Кишиневе стало очередное заседание парламента республики. Депутаты в ускоренном темпе прошлись по рабочей повестке, но были и весьма интересные детали — затянувшийся обед, жаркие споры и скорость в принятии решений.

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Странные вещи происходят в парламенте

Заседание началось в 10.00, но до этого законотворцы сдали кровь в рамках кампании, посвященной Международному дню донора крови, который отмечается 14 июня. Спустя примерно полтора часа после начала заседания депутаты завершили обсуждение по всем вопросам, включенным в повестку. Таким образом, парламентарии освободились уже к 11.30, однако голосование по непонятным причинам назначили на 13.00. В итоге депутаты ушли на паузу, которая длилась полтора часа.

Спор из-за зарплат в 60-100 тысяч леев

Между депутатами разгорелись нешуточные страсти по поводу зарплат некоторых чиновников. Члены фракции Партии коммунистов, Либеральной партии и Партии социалистов выразили недоумение тем, что некоторые служащие получают слишком большие зарплаты, но при этом не защищают общественные интересы, а только ряда экономических агентов. В итоге дальше споров дело не сдвинулось. Большинство отказалось включать в рабочую повестку дополнения к Закону о системе заработной оплаты труда в бюджетном секторе, который предполагал снижение "получки" некоторым чиновникам.

© Sputnik / Miroslav Rotari У кого в Молдове зарплата в 60-100 тысяч леев: депутаты оказались в шоке

Управление сферой СМИ

Депутаты утвердили в окончательном чтении Национальную концепцию развития масс-медиа в Республике Молдова, цель которой заключается в том, чтобы стать отправной точкой для разработки последовательных публичных политик в области СМИ, призванных в свою очередь укрепить медийную систему с целью обеспечения конституционного права граждан на информацию и консолидации демократического общества.

В задачи этого документа входят: эффективная и надлежащая основа для регулирования деятельности СМИ, способная обеспечить их функционирование на принципах демократии и в защищенном медиапространстве; эффективная и надлежащая экономически-правовая основа для обеспечения управления сферой СМИ как специфичного хозяйствующего субъекта в условиях рыночной экономики и лояльной конкуренции, призванная укрепить финансово-экономическую устойчивость СМИ и их редакционной независимости; процесс профессионализации сферы в целях ее соответствия как требованиям СМИ, так и стоящим перед ней вызовам в новых реалиях.

Документ поддержали 53 депутата 101-местного парламента Молдовы.

Как в Молдове поддержат лиц с ограниченными возможностями?

Работодатели, которые будут принимать на работу людей с ограниченными возможностями и безработных из уязвимых слоев населения, получат субсидии от государства. Соответствующий законопроект принят в окончательном чтении. Его поддержали 53 депутата.

Документ предусматривает ежемесячные субсидии в размере 30% от средней заработной платы по экономике за предыдущий год в течение шести месяцев для каждого трудоустроенного безработного. Субсидии будут предоставлены для частичной компенсации затрат на оплату труда данных лиц.

Субсидирование рабочих мест предназначено для интеграции на рынке труда безработных, находящихся в группе риска. Новые положения касаются следующих категорий безработных: лица в возрасте от 50 лет; освободившиеся из мест лишения свободы; жертвы торговли людьми и домашнего насилия и другие социально-уязвимые категории граждан.

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Также, субсидии предоставят на создание или адаптацию рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями, трудоустроенных на основе индивидуального трудового договора. В этих случаях государство будет компенсировать 50% затрат. Размер субсидии не превысит 10 среднемесячных зарплат по экономике за предыдущий год для каждого трудоустроенного.