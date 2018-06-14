Где посмотреть футбол в Кишиневе: болельщики останутся в восторге

Молдавские болельщики смогли разделить свои эмоции со звездами национального спорта, артистами и дипломатами.

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова открыло в четверг в Кишиневе специальную зону для болельщиков и любителей футбола — Sputnik FanZone.

Здесь любители футбола смогут посмотреть матчи группового этапа интернационального турнира, игры плей-офф, полуфинала и финала.

Именно в Sputnik FanZone можно будет познакомиться с известными молдавскими тренерами, футболистами, комментаторами и спортивными экспертами, а также принять участие в розыгрыше призов и футбольной лотерее.

На открытии Sputnik FanZone присутствовали главы ряда аккредитованных в Молдове дипломатических миссий и спортивные эксперты.

© Sputnik / Miroslav Rotari Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин поздравил всех с началом игр

"Спасибо организаторам сегодняшнего вечера, спасибо Sputnik! Поздравляю с началом игр! В Москве сегодня по приглашению президента России собрались главы многих стран мира, преимущественно государств СНГ. Надеюсь, мы получим удовольствие от сегодняшней игры", — обратился к собравшимся посол России в Молдове Фарит Мухаметшин.

Руководитель Sputnik Молдова Владимир Новосадюк подчеркнул значимость такого явления, как футбол, в эти дни для всего мира.

"Сегодня футбол покоряет весь мир, и, думаю, в течение месяца он завоюет всю планету. Sputnik сделает все, чтобы вам было комфортно смотреть эту и другие игры", — подчеркнул Новосадюк.

© Sputnik / Miroslav Rotari Руководитель Sputnik Молдова Владимир Новосадюк приветствовал гостей Sputnik FanZone

Вице-президент Федерации футбола Молдовы Драгош Хынку выразил уверенность в том, что состязания пройдут на очень высоком уровне.

"То, насколько хорошо, незабываемо Россия принимает у себя международные состязания, доказано Олимпиадой в Сочи, о которой многие делятся впечатлениями до сих пор. Что касается результатов матчей, то пусть победит сильнейший", — сказал Хынку.

Гости Sputnik FanZone 2018 © Sputnik / Miroslav Rotari

Гости Sputnik FanZone 2018 © Sputnik / Miroslav Rotari

Гости Sputnik FanZone 2018 © Sputnik / Miroslav Rotari

Гости Sputnik FanZone 2018 © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 4 © Sputnik / Miroslav Rotari Гости Sputnik FanZone 2018

Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова занимает лидирующую позицию среди интернет-СМИ страны*.

Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание (в более чем 80 городах мира), мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

* По данным metrica.md на май 2018 года.