Мисс Молдова-2017 опубликовала откровенные фото со своего отдыха в Турции

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Мисс Молдова-2017 Анна Баданеу проводит каникулы в Турции. Девушка делится в соцсетях пикантными фотографиями и видео с отдыха. Красотка устраивает небольшие фотосессии, демонстрируя свои любимые купальники.
С кем отдыхает Анна Баданеу неизвестно, но ясно одно, что спутник брюнетки делает весьма неплохие фотографии, на которых Мисс Молдова-2017 предстает во всей красе.
Исходя из фотографий у девушки весьма активный отдых — она не только загорает, но и занимается спортом.