Мисс Молдова-2017 опубликовала откровенные фото со своего отдыха в Турции

Молдавская красотка Анна Баданеу делится со своими подписчиками пикантными фото и видео с отдыха в Турции: девушка предстала во всей своей красе.

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Мисс Молдова-2017 Анна Баданеу проводит каникулы в Турции. Девушка делится в соцсетях пикантными фотографиями и видео с отдыха. Красотка устраивает небольшие фотосессии, демонстрируя свои любимые купальники.

Публикация от Anabadaneu (@anabadaneu) 5 Июн 2018 в 5:14 PDT

С кем отдыхает Анна Баданеу неизвестно, но ясно одно, что спутник брюнетки делает весьма неплохие фотографии, на которых Мисс Молдова-2017 предстает во всей красе.

Публикация от Anabadaneu (@anabadaneu) 10 Июн 2018 в 11:55 PDT

Исходя из фотографий у девушки весьма активный отдых — она не только загорает, но и занимается спортом.