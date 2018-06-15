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Полиция США

Пока все спали: стрельба у поликлиники и данные о "Новичке"

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Самое интересное за ночь (30)
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Что произошло минувшей ночью - читайте в традиционной утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Четыре человека, в том числе двое детей, ранены в результате стрельбы, устроенной рядом с детской стоматологической клиникой в штате Колорадо, пишет РИА Новости.

Сообщается, что неизвестный устроил стрельбу на парковке медицинского учреждения в городе Вестминстер, а затем скрылся на автомобиле.

О состоянии пострадавших не сообщается. Полиция ведет поиски злоумышленника.

Данные о "Новичке"

Посольство России в США призвало американские власти рассекретить данные о боевом отравляющем веществе "Новичок" и уничтожить свои запасы химического оружия, а также напомнило госдепартаменту об инсценировках химатак в Сирии. 

Как в Сирии спасают котят
© Ruptly .
Человечность в военное время: в Сирии спасают бездомных котят

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "Сирийская свободная армия" (ССА) и силы спецопераций США готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр-эз-Зор. Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт назвала заявление российского военного ведомства "ложным". Дипломат заявила, что США придерживаются Конвенции о запрещении химического оружия, а также вновь обвинила Москву в причастности к отравлению в Британии с помощью "Новичка" экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишет РИА Новости.

Эрмитажный кот Ахилл предскажет итоги мачта Марокко-Иран

Кот-оракул Ахилл из Государственного Эрмитажа в пятницу предскажет победителя матча между сборными Марокко и Ирана на чемпионате мира по футболу. 

Символ футбола, архивное фото
© Sputnik / Alexei Danichev
В Москве под "Калинку" открылся Чемпионат мира по футболу

Матч между сборными Марокко и Ирана состоится 15 июня в 18.00 на стадионе "Санкт-Петербург".

Как сообщает комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, Ахилл будет делать предсказание в Эрмитаже.

Кот Ахилл, который был оракулом Кубка конфедераций-2017 по футболу, выступает в роли предсказателя результатов матчей чемпионата мира 2018 года. Он будет предсказывать исход матчей чемпионата, проходящих в Петербурге: 15 июня, 19 июня, 22 июня, 26 июня, 3 июля и 10 июля. Кот в преддверии чемпионата мира по футболу похудел благодаря сбалансированному питанию и активному образу жизни. Он также получил спортивную форму сборной России по футболу в виде бело-красного комбинезона с номером 9.

Американец 18 лет использовал в лотерее одни и те же числа и сорвал куш

Житель американского штата Айдахо Майкл Трэн в течение 18 лет использовал в лотерее одну и ту же комбинацию цифр и в итоге получил крупный выигрыш, сообщает РИА Новости. 

Пенсионерка выиграла в лотерею рекордные 506 миллионов рублей
© Ruptly .
Небывалая удача: как пенсионерка выиграла в лотерею 506 миллионов

По словам мужчины, в очередной раз купив лотерейный билет, он не стал изменять традиции и вновь вписал туда знакомый набор чисел.

"Прошлой ночью я отсканировал билет с помощью телефона. Оказалось, что мне необходимо связаться с организаторами лотереи", — рассказал американец.

Счастливая комбинация принесла Трэну выигрыш в два миллиона долларов.

Как заявил житель Айдахо, большую часть денег он планирует потратить на погашение кредита за дом.

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Теги:
события минувшей ночи, пока все спали, Общество
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