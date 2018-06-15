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День "Х" настал: что будет с тарифами на воду и электричество в Молдове

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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НАРЭ рассмотрит вопрос снижения тарифов на электроэнергию, а также повышения платы за воду для жителей Кишинева.

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) соберется в пятницу на несколько публичных слушаний, где планируется обсудить возможность снижения тарифов на электроэнергию и повышения тарифа на воду.

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Рассмотрение вопросов, касающихся электричества, начнется в 09.00. Компания-поставщик Gas Natural Fenosa предложила НАРЭ снизить тариф на 5,5%. На данный момент потребители платят за один киловатт 1,99 лея. На 10.00 запланированы дискуссии по запросу компании RED Nord о тарифе на электроэнергию.

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Обсуждение по тарифу на воду, которая поставляется жителям Кишинева, намечено на 11.00. Акционерное общество Apă-Canal Chișinău направило в НАРЭ запрос о повышении тарифа на воду, которая поставляется жителям столицы. Последнее подорожание произошло в мае прошлого года. На данный момент жители Кишинева платят за воду 10,69 лея за кубометр. Поставщик требует повысить тариф до 12,13 лея, то есть на 1,44 лея.

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Теги:
понижение, вода, подорожание, рост, тарифы, пересмотр, электроэнергия, НАРЭКИТ, Молдова, Кишинев, Общество
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