Какую сумму выделят в Молдове для денежной поддержки обездоленных

В Молдове появится новая Социальная служба денежной помощи, в задачи которой войдет поддержка социально уязвимых лиц и семей: средства выделят на покупку продуктов питания, товаров первой необходимости, ремонт жилья и другие нужды.

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. В Молдове появится Социальная служба денежной помощи, адресованной социально уязвимым лицам/семьям.

© Sputnik / Вадим Русу Как в Молдове выживают пенсионеры

Соответствующий проект закона вынесен на публичное обсуждение министерством здравоохранения, труда и социальной защиты страны.

"Социально-экономические феномены, которые переживает Республика Молдова в последние десятилетия, спровоцировали серию проблем с негативным влиянием на многих социально уязвимых лиц и семей", — отмечено в тексте пояснительной записки к законопроекту.

Проект разработан для поддержки социально уязвимых граждан, а именно для преодоления ими трудностей, с которыми они сталкиваются.

"Это специализированная социальная служба, созданная на основе решения районного/муниципального совета в рамках территориальной соцпомощи", — сказано в тексте законопроекта.

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Основные цели новой соцлужбы заключаются в том, чтобы способствовать снижению или преодолению затруднительных ситуаций, с которыми сталкиваются социально уязвимые граждане, представление им денежной поддержки согласно потребностям, предотвращение социальной изоляции и другое.

"Денежная помощь будет предоставляться для удовлетворения потребностей (на питание, одежду, товары первой необходимости), ремонта жилья, строительства или ремонта печи, приведения жилья согласно потребностям человека, покупки топлива для приготовления пищи и обогрева в холодное время года и другие вещи и услуги, включенные в индивидуальный план помощи", — отмечено в проекте.

Услугами Социальной службы денежной помощи могут воспользоваться жители Молдовы или иностранные граждане-обладатели права временного/постоянного пребывания в стране, сложное положение, которых было оценено.

Важно! Семьи-бенефициары будут определены социальным работником, семейным врачом, медсестрой, представителем органов публичной власти, неправительственными организациями или, если человек напрямую обратится за помощью. Социальный работник подготовит отчет об оценке для каждого случая.

Денежная поддержка предоставляется через единый платеж или ежемесячный платеж за определенный период времени, но не более шести месяцев. Предлагаемая сумма не превысит шести тысяч леев. Семья, которая пользуется социальной помощью в холодный период года, имеет право и на эту денежную поддержку.