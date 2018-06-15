Тарифы изменились: жителей Молдовы удивят счета за воду и электричество

Что решили в НАРЭ по поводу повышения тарифов на воду и снижения тарифов на электричество: регулятор дал жесткий ответ компании Apă-Canal Chișinău.

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердил новые тарифы на электроэнергию.

"Тариф на поставку электричества для конечных потребителей компании Gas Natural Fenosa снижен на 10%, то есть до 1,79 лея за кВт", — сказал глава НАРЭ Тудор Копач, пояснив, что это вызвано утверждением новой методологии расчета тарифа, укреплением курса лея к доллару и снижением закупочной цены на электричество.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Парликов: есть все предпосылки для снижения тарифов на электроэнергию

Также, как отметил чиновник, изменены в сторону сокращения тарифы на электроэнергию для конечных потребителей компании RED Nord — с 2,12 лея кВт/ч до 1,91 лея кВт/ч.

Новые тарифы вступят в силу с 1 июля этого года.

По его словам, также админсовет НАРЭ отклонил запрос компании Apă-Canal Chișinău, которая настаивала на повышении тарифа на воду для жителей Кишинева на 1,44 лея. Он отметил, что снижение тарифа на электроэнергию повлияло на расчет тарифа на воду, поэтому он не должен быть повышен.

"Таким образом, сохранен тариф, утвержденный НАРЭ 19 мая 2017 года. То есть жители Кишинева по-прежнему будут платить за кубометр воды 8,65 лея, а за канализацию — 2,04 лея за кубометр", — подчеркнул Копач.