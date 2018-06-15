В Приднестровье задумались о перспективах и развитии

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Председатель правительства Приднестровья Александр Мартынов подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая до 24 августа должна представить программу развития непризнанной республики на 2019-2026 годы.

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На прошлой неделе лидер региона Вадим Красносельский поручил разработать программу развития непризнанной республики на 8 лет. Планируется ко 2 сентября 2018 года сформировать проект госпрограммы развития республики; до декабря — выработать механизм ее реализации; с 2019 года — приступить к работе по законодательному и правовому сопровождению программного документа.

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"Рабочей группе в срок до 24 августа 2018 года представить для утверждения в адрес председателя правительства программу развития Приднестровской Молдавской Республики на 2019-2026 годы по следующим концептуальным направлениям: а) политическая стабильность; б) экономическая самостоятельность; в) социальная справедливость", — говорится в тексте распоряжения, которое цитирует РИА Новости.

Рабочую группу возглавит вице-премьер правительства, в ее состав войдут министры, представители администрации президента, Верховного совета, главы госадминистраций городов и районов, а также представители Общественной палаты и Общеприднестровского народного форума.