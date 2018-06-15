Пугающий зной в Молдове - скольким людям потребовалась помощь

Временные пункты помощи гражданам находятся в Кишиневе и других городах.

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. В пятницу в первые же часы работы в Кишиневе палаток Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы за помощью обратились более 1300 человек.

Людям, особенно страдающим от жары, предоставляют воду и возможность на время скрыться от лучшей палящего солнца.

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В четверг же, когда впервые в этом сезоне в Кишиневе установили палатки, было затрачено более 250 литров воды. В Кагуле в тот день за помощью в палатки обратились 150 человек, в Комрате — 570. А по стране количество страждущих составило более двух тысяч человек.

На данный момент температура воздуха в Молдове составляет в среднем около 30 градусов по Цельсию, а кое-где достигает отметки в 35 градусов на солнце.

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