Несколько сотен водителей в Молдове оштрафовали за это

Сколько стоит в Молдове скоростной режим нарушить: ответ дали в инспекторате по патрулированию.

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Молдавские водители продолжают нарушать правила дорожного движения.

© Sputnik / Rodion Proca Бизнес на водительских правах в Молдове: штраф до 10 тысяч евро или тюрьма

"Превышение скоростного режима — одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий. Только за 14 июня благодаря системе радар оштрафовано около 400 водителей, которые превысили скоростной режим на примерно 20 километров в час", — отметили в инспекторате по патрулированию.

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По данным ведомства, штрафы за это нарушение ПДД достигают до 1,5 тысяч леев с применением пяти штрафных очков.