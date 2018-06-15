Несколько сотен водителей в Молдове оштрафовали за это

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Молдавские водители продолжают нарушать правила дорожного движения.
"Превышение скоростного режима — одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий. Только за 14 июня благодаря системе радар оштрафовано около 400 водителей, которые превысили скоростной режим на примерно 20 километров в час", — отметили в инспекторате по патрулированию.
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По данным ведомства, штрафы за это нарушение ПДД достигают до 1,5 тысяч леев с применением пяти штрафных очков.