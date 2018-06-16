Кишинев из прошлого: угадайте место

Многие из этих зданий не сохранились, но место еще можно узнать.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. В межвоенный период, когда территория Республики Молдова входила в состав Румынии, в Кишиневе были улицы короля Кароля Первого, Иона Инкулеца и даже генерала Пьетро Бадольо.

Некоторые здания, располагавшиеся на этих улицах, увы, не сохранились до наших дней, а есть и те, что мы с вами застали.

Давайте взглянем на эти фотографии и попробуем понять, какой участок Кишиневе схватил объектив, что за строения здесь показаны? Свои варианты ответов пишите в комментариях под этой публикацией.