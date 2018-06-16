Оригинальная идея из соцсетей пригодилась бы Молдове

Увы, но в Молдове нигде нет пешеходных переходов с предостерегающими надписями - а не помешает.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Новые измышления по поводу безопасности пешеходов при пересечении проезжей части заинтересовали многих.

В соцсетях опубликованы фотографии, где показаны надписи перед пешеходными переходами. С помощью краски и трафарета, что не требует больших материальных затрат, в разы увеличивается процент вероятности того, что люди перейдут дорогу в целости и сохранности.

Одна из надписей гласит: "Посмотри" — и стрелка указывает в направлении потока транспорта.

Есть на фото и надписи "Сними наушники", "Убедись в безопасности", "Отвлекись от телефона".

Словом, эти предостережения касаются основных явлений в нашей жизни, способных, увы, привести к нехорошим последствиям на проезжей части.