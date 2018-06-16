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Сейсмограф. Землетрясение

Мнение сейсмолога: уберегут ли мелкие землетрясения Молдову от крупного

Getty Images
Общество
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Тема:
Землетрясения в Молдове 2018 (53)
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Стоит ли переживать жителям Молдовы относительно того, что Румынию так часто трясет.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Так как Молдова находится в сейсмически опасной зоне, землетрясениям в нашем регионе уделяется повышенное внимание.

Собака
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По словам руководителя Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии Академии наук Иона Илиеша, мелкие землетрясения в Румынии не выходят за норму.

Более того, ученый утверждает, что несмотря на кажущуюся угрозу, череда мелких землетрясений не является предвестником мощных подземных толчков. Поэтому не стоит полагаться на обывательские слухи, которые ничего кроме нервозности в общество не привносят.

"Если бы происходили землетрясения силой больше 5 баллов, и они были бы частыми, тогда можно было бы судить о предстоящем сильном землетрясении. Но уже столько лет мы являемся свидетелями обычного сейсмического режима", — отметил в рамках интервью собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

В 2017 году толчки магнитудой от 4 до 5 регистрировались 17 раз.

Сейсмограф
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Всего в прошлом году произошло 101 землетрясение магнитудой от 3.

Ученые говорят, что в целом сейсмологическая картина в прошлом году была в пределах нормы и даже несколько спокойнее, чем ожидалось.

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Тема:
Землетрясения в Молдове 2018 (53)

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Теги:
сейсмолог, землетрясения, комментарий, мнение, Молдова, Бедствия и чрезвычайные происшествия
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