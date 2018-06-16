Самолеты снова будут летать из Кишинева в Киев

После трехлетнего перерыва из столицы Молдовы, наконец-то можно будет добраться в Мать городов русских по воздуху.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Авиарейсы между Кишиневом и Киевом будут возобновлены с первого августа 2018 года.

© Sputnik / Nikolai Chischnjak На дорожную полицию вылилось 40 тонн воды из самолета

Ранее, напомним, самолеты прекратили летать из Молдовы в Киев в 2015 году, хотя до января 2016 года некоторые самолеты из РМ приземлялись в киевском аэропорту "Жуляны".

По сообщению СМИ, полеты будет осуществлять компания Air Moldova, и первые билеты желающие полететь в столицу Украины и обратно в Молдову уже начали бронировать.

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Из Кишинева самолеты будет стартовать в 12.20, а из Киева в нашу сторону — в 17.10. Принимать молдавские авиасуда будет аэропорт "Борисполь".

Самый дешевый билет в одну сторону, включая сборы на ручную кладь до восьми килограммов, обойдется в 81 евро, в обе стороны — в 157 евро.