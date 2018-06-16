Какая напасть может произойти с реками в Молдове

По словам метеорологов, нехватка воды в молдавских водоемах фиксируется примерно третий год подряд.

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik, Дарья Чернега. В настоящее время во всех реках Республики Молдова, отмечается гидрологическая засуха. Как пояснил глава управления гидрологии Государственной метеорологической службы Валериу Казаку, это явление характеризуется тем, что уровень воды в реках и озерах составляет меньше половины от нормы, зафиксированной в результате многолетних наблюдений. Засуха коснулась не только Днестра и Прута. В малых реках ситуация более критичная, заявил Казаку.

"К сожалению, этот феномен мы отмечаем в период, не характерный для гидрологической засухи. Согласно ежегодным наблюдениям в начале июня обычно отмечается наибольшее количество осадков. Сейчас мы видим аномальное отступление от нормы", — рассказал специалист.

По словам Казаку, нехватка воды в молдавских водоемах фиксируется примерно третий год подряд. В нынешнем году гидрологическая засуха продолжается уже двадцать дней.

© Photo : Миронова Татьяна Синоптик: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением

Как пояснил собеседник, отсутствие осадков объясняется процессами, происходящими на глобальном уровне. Всемирное потепление ведет к тому, что меняется циркуляция потоков в атмосфере. На смену влажным воздушным массам приходит сухой воздух без осадков.

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"Если раньше по статистике считалось, что засушливый год — один из четырех, то сейчас мы говорим следующее: два-три года засухи, и один нормальный по количеству осадков. Таким образом, Молдова из года в год сталкивается с осушением земель", — отметил Казаку.

Глава управления гидрологии Государственной метеорологической службы напомнил, что Кишинев, Сороки и Бельцы подключены к водопроводам, которые питаются водой из реки Днестр. Отсутствие осадков может привести к тому, что на насосных станциях не будет достаточно воды.