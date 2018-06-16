Чиновник из Беларуси оказался внуком героя ВОВ, погибшего в Молдове

В канун 77-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны поисковики Молдовы при поддержке благотворительного фонда "Din Suflet" и администрации президента благоустроили два воинских захоронения в Фалештском районе.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. В селе Натальевка Фалештского района состоялось торжественное открытие двух восстановленных памятников на братских могилах советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Монументы были отреставрированы в рамках деятельности Национального координационного комитета "Победа".

"В ноябре 2017-го поисковые организации Республики Молдова "Русский историко-патриотический клуб" и "Август" получили запрос на установление места погребения политрука 121-го гаубичного артиллерийского полка 30-й горнострелковой дивизии Петра Федотовича Федюкова, пропавшего без вести в июле 1941 года. В ходе архивных поисковых изысканий удалось установить, что политрук Федюков погиб 7 июля 1941 года в районе села Натальевка Фалештского района", — рассказал председатель НКК "Победа", руководитель "Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

По его словам, после опроса местных жителей выяснилось, что на сельском кладбище находятся два воинских захоронения, в одном из которых покоятся останки советских воинов, погибших в первые дни войны и перенесенные из первоначального места погребения сразу после освобождения села.

"Во втором захоронении погребены бойцы, погибшие при освобождении села весной-летом 1944 года. Оба захоронения не имели никаких обозначений, кроме двух бетонных стандартных памятников, установленных еще в советское время", — добавил Петрович.

В канун 77-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны поисковики при поддержке благотворительного фонда "Din Suflet" и администрации президента Республики Молдова благоустроили оба воинских захоронения.

"Помимо ремонта и покраски на памятники были установлены гранитные плиты с указанием того, что под ними находятся захоронения с останками советских воинов. Оба военно-исторических объекта увенчали бронзовые пятиконечные звезды. На могиле политрука Федюкова поисковики установили именную табличку с именем и портретом героя", — сказал Петрович.

Гостями церемонии открытия восстановленных монументов стали секретарь Высшего совета безопасности Артур Гуменюк и посол Республики Беларусь в Республике Молдова Сергей Чичук. Но главным гостем мероприятия стал внук политрука Федюкова, заместитель председателя Высшего совета национальной безопасности Республики Беларусь Владимир Арчаков.

"Прибывший с деловым визитом в нашу страну, Владимир Юрьевич впервые смог посетить могилу деда, погибшего в первые дни войны. Высокие гости поблагодарили органы местной власти и поисковые организации Молдовы за сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны, возложили венки на братские могилы", — подчеркнул Петрович.

Воинские почести защитникам Родины воздали военнослужащие Роты почетного караула Министерства обороны РМ. Протоиерей храма коммуны Натальевка отец Василий (Белый) отслужил поминальную литию в память о воинах Красной армии, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей страны.