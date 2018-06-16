Находка в селе под Яловенами удивила археологов

В Молдове продолжаются археологические раскопки, на этот раз важную находку сделали в Яловенском районе.

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Молдавские археологи в ходе раскопок в селе Кэрбуна Яловенского района сделали важную находку — фрагмент плуга, а именно сошник, который датируется четвертым веком, сообщают местные СМИ.

"Конечно же, целый деревянный плуг, который использовали в четвертом веке не мог сохраниться. Но этот фрагмент, доказательство того, что тогда на этих территориях практиковали римский метод вспахивания земли", — заявил журналистам археолог Влад Ворник.

Он добавил, что некоторые специалисты даже считают, что плуг привезли из Рима, однако, скорее всего, он был местного производства.

© Sputnik / Юрий Лашов Подземный Кишинев – проект Османской империи

Ворник рассказал, что раскопки на этом участке начались аж спустя 60 лет с того момента, как были обнаружены первые осколки посуды.

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Поселение, которое датируется эпохой поздней римской республики, охватывает километр, и специалисты надеются найти жилища, а также ремесленные мастерские и некрополь.

"У нас есть черепок вазы ручной обработки. Эти осколки изделий помогут нам определить происхождение населения в этом поселении", — отметил исследователь Института культурного наследия Александр Левински.

В ходе раскопок нашли часть печи, где 1700 лет назад все эти глиняные изделия обжигали.

"Печь, к сожалению, не сохранилась. Возможно, она была изношена, разрушена и перевезена в другое место. Здесь у нас есть только камера сгорания и под ней часть ямы, где разжигали топливо", — рассказала исследователь Института культурного наследия Лариса Чобану.

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На территории нашли и камни для заточки, глиняные инструменты ткацких станков, а также бляшку из бронзы и стеклянную бусину.

Археологические раскопки в селе Кэрбуна Яловенского района финансируются в рамках проекта "Casa Mare". Этот археологический объект можно посетить во время фестиваля "Черный тур", который состоится 25 августа в деревне Карбуна, Яловенского района.