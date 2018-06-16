Находка в селе под Яловенами удивила археологов

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Молдавские археологи в ходе раскопок в селе Кэрбуна Яловенского района сделали важную находку — фрагмент плуга, а именно сошник, который датируется четвертым веком, сообщают местные СМИ.
"Конечно же, целый деревянный плуг, который использовали в четвертом веке не мог сохраниться. Но этот фрагмент, доказательство того, что тогда на этих территориях практиковали римский метод вспахивания земли", — заявил журналистам археолог Влад Ворник.
Он добавил, что некоторые специалисты даже считают, что плуг привезли из Рима, однако, скорее всего, он был местного производства.
Ворник рассказал, что раскопки на этом участке начались аж спустя 60 лет с того момента, как были обнаружены первые осколки посуды.
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Поселение, которое датируется эпохой поздней римской республики, охватывает километр, и специалисты надеются найти жилища, а также ремесленные мастерские и некрополь.
"У нас есть черепок вазы ручной обработки. Эти осколки изделий помогут нам определить происхождение населения в этом поселении", — отметил исследователь Института культурного наследия Александр Левински.
В ходе раскопок нашли часть печи, где 1700 лет назад все эти глиняные изделия обжигали.
"Печь, к сожалению, не сохранилась. Возможно, она была изношена, разрушена и перевезена в другое место. Здесь у нас есть только камера сгорания и под ней часть ямы, где разжигали топливо", — рассказала исследователь Института культурного наследия Лариса Чобану.
На территории нашли и камни для заточки, глиняные инструменты ткацких станков, а также бляшку из бронзы и стеклянную бусину.
Археологические раскопки в селе Кэрбуна Яловенского района финансируются в рамках проекта "Casa Mare". Этот археологический объект можно посетить во время фестиваля "Черный тур", который состоится 25 августа в деревне Карбуна, Яловенского района.