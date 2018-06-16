Фотофакт: помощь от фонда "Din Suflet" восьми детям, оставшимся без матери

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Первая леди Молдовы Галина Додон, попечитель благотворительного фонда "Din Suflet", оказала помощь оставшимся без матери детям из села Хулбоака Оргеевского района, об этом сообщил в социальных сетях президент республики Игорь Додон.

Додон подарила восьми детям, мать которых умерла при родах, стиральную машину, средства бытовой химии и гигиены, продукты первой необходимости, а также подгузники, порошковое молоко и другие необходимые вещи для новорожденного.

Также Галина Додон решила обеспечить семью строительными материалами для ремонта дома.

Кроме того, первая леди передала своим новым подопечным четыре тысячи леев в качестве единовременной финансовой помощи от фонда "Din Suflet".