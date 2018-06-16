18:37 16 Июня 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 23°C
Прямой эфир
  • EUR19.81
  • USD16.75
  • RUB0.27
  • RON4.24
  • UAH0.64
Поиск
Протест против повышения цен на топливо

Десятки автомобилистов выехали в субботу в центр Кишинева на протест

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
15710

Протестующие выступили за снижение цены на горючее.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Десятки автомобилистов вместе со своими транспортными средствами провели в субботу на центральной площади Кишинева протест с целью призвать ответственные органы власти снизить цены на горючее.

Национальное агентство по регулированию в энергетике
© Sputnik / Evgheni Panasenco
В НАРЭ ответили на решение суда: сколько будет стоить топливо в Молдове

Это далеко не первый протест водителей, организованный в Кишиневе за последнее время. Ранее во время подобных акций к протестующим выходили члены правительства с обещанием помочь решить вопрос с ценами на топливо.

У кого в Молдове зарплата в 60-100 тысяч леев: депутаты оказались в шоке >>>

В минувший вторник, когда протесты водителей были уже не в новинку, Национальное агентство по регулированию в энергетике объявило о повышении максимальных розничных цен на топливо. Таким образом, литр бензина АИ-95 со среды, 13 июня, подорожал с 19 леев 15 банов до 19 леев 49 банов, а "дизель" — на 32 бана до 17 леев 41 банов. В связи с подорожанием горючего министерство экономики и инфраструктуры обратилось в судебную инстанцию, которая в среду постановила приостановить решение НАРЭ. Агентство же, в свою очередь, через собственных представителей заявило, что учло решение суда Кишинева и сообщило о возвращении прежних цен на горючее.

Бензоколонка, архивное фото
© Sputnik / Александр Кряжин
В парламенте обсудили, когда в Молдове понизят цены на топливо

"В целях исполнения заключения суда Кишинева от 12 июня 2018 года, согласно которому было приостановлено распоряжение №61 и согласно статье 178 Гражданско-процессуального кодекса, исходя из которой решение суда приводится в исполнение немедленно, НАРЭ сообщает, что сегодня с 15.01 максимальные розничные цены на горючее составят 19 леев 15 банов за литр бензина A-95 и 17 леев 9 банов за литр дизтоплива", — отмечено в сообщении НАРЭ.

Но, как считают протестующие автолюбители, это сохранение цен на горючее не исчерпывает сложившуюся ситуацию.

Тарифы изменились: жителей Молдовы удивят счета за воду и электричество >>>

На недавнем заседании парламента Молдовы ряд депутатов предложил дополнить Налоговый кодекс республики, понизив акцизы на бензин и "дизель" в два раза.

По теме

Посольство США в Бухаресте объявило "повышенную готовность" из-за протестов
Новые протесты в центре Кишинева: властям предъявлен ультиматум
Теги:
бензин, водители, топливо, цены, протест, НАРЭ, парламент, Молдова, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.

  • Международные военные учения Kevadtorm в Эстонии
    Прощай, оружие!

    Силы обороны Эстонии приостановили учебные стрельбы на открытой местности из-за высокой пожароопасности.

  • Варенное мясо в казане. Архивное фото
    Правила тоя

    Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.

  • Доллары США, архивное фото
    Жизнь взаймы

    Таджикистан занимает второе место среди стран СНГ по займам в международных финансовых институтах.

  • По Шелковому пути

    Видео о том, как в Ташкенте встречали участников международного мотопробега "Путь кочевника", смотрите на сайте Sputnik Узбекистан.

  • Зубры в Беловежской пуще
    Возвращение зубра

    В Турмонском заказнике Северной Осетии ожидают прибытия шведских зубров, которые станут основателями нового вольного стада.

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Футбол и девушки: у какой сборной самые красивые болельщицы на ЧМ-2018
В моем сердце он останется навсегда. Путин попрощался с Говорухиным
"В моем сердце он останется навсегда". Путин попрощался с Говорухиным
Футбольные команды
Футбольные команды: все, что нужно знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться