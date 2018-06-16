Десятки автомобилистов выехали в субботу в центр Кишинева на протест

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Десятки автомобилистов вместе со своими транспортными средствами провели в субботу на центральной площади Кишинева протест с целью призвать ответственные органы власти снизить цены на горючее.

© Sputnik / Evgheni Panasenco В НАРЭ ответили на решение суда: сколько будет стоить топливо в Молдове

Это далеко не первый протест водителей, организованный в Кишиневе за последнее время. Ранее во время подобных акций к протестующим выходили члены правительства с обещанием помочь решить вопрос с ценами на топливо.

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В минувший вторник, когда протесты водителей были уже не в новинку, Национальное агентство по регулированию в энергетике объявило о повышении максимальных розничных цен на топливо. Таким образом, литр бензина АИ-95 со среды, 13 июня, подорожал с 19 леев 15 банов до 19 леев 49 банов, а "дизель" — на 32 бана до 17 леев 41 банов. В связи с подорожанием горючего министерство экономики и инфраструктуры обратилось в судебную инстанцию, которая в среду постановила приостановить решение НАРЭ. Агентство же, в свою очередь, через собственных представителей заявило, что учло решение суда Кишинева и сообщило о возвращении прежних цен на горючее.

© Sputnik / Александр Кряжин В парламенте обсудили, когда в Молдове понизят цены на топливо

"В целях исполнения заключения суда Кишинева от 12 июня 2018 года, согласно которому было приостановлено распоряжение №61 и согласно статье 178 Гражданско-процессуального кодекса, исходя из которой решение суда приводится в исполнение немедленно, НАРЭ сообщает, что сегодня с 15.01 максимальные розничные цены на горючее составят 19 леев 15 банов за литр бензина A-95 и 17 леев 9 банов за литр дизтоплива", — отмечено в сообщении НАРЭ.

Но, как считают протестующие автолюбители, это сохранение цен на горючее не исчерпывает сложившуюся ситуацию.

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На недавнем заседании парламента Молдовы ряд депутатов предложил дополнить Налоговый кодекс республики, понизив акцизы на бензин и "дизель" в два раза.