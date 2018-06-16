Что ожидает абитуриентов, желающих поступить в приднестровский ВУЗ

Какие факультеты пользуются спросом, а где меньший набор и сколько всего абитуриентов может принять в нынешнюю приемную кампанию главный ВУЗ Приднестровья - об этом рассказал корреспонденту Sputnik первый проректор.

ТИРАСПОЛЬ, 16 июня — Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровский госуниверситет им Т. Г. Шевченко планирует принять на обучение в следующем учебном году около 3300 абитуриентов. Как рассказал корреспонденту Sputnik первый проректор ПГУ Николай Смоленский, примерно одна треть будут поступать на бюджетную (бесплатную) основу обучения и примерно две трети — на договорную (платную).

"Эти показатели у нас стабильны последние три года и разницы по сравнению с прошлыми годами по числу поступающих практически нет. Хотя колебания контингента имеются. Это связано с объективными причинами уменьшения числа выпускников школ Приднестровья, а также поступлением части ребят в другие ВУЗы Приднестровья и других государств", — отметил первый проректор.

© Sputnik / Irina Leahova Ректор приднестровского вуза удостоен высокой госнаграды России

По словам Смоленского, тенденции последних лет в предпочтениях абитуриентов неизменны. Они традиционно "штурмуют" факультеты, на которых смогут освоить инженерные, медицинские, экономические и юридические профессии. Впрочем, из года в год некоторые направления и специальности тех либо других факультетов буквально "врываются" в число высококонкурсных. Например, перевод и переводоведение, журналистика, программирование и другие.

"Разумеется, есть направления и профили, о которых мы говорим как о не очень востребованных. К сожалению, и здесь все ожидаемо. В последние годы к этой группе относятся аграрные и педагогические профессии. Поэтому набору на эти профессии мы уделяем особое внимание в период профориентационной работы, рассказывая абитуриентам об их достоинствах и преимуществах", — пояснил он.

В университете с 1998 года действует система госраспределения молодых специалистов, которая позволяет выявить реальную потребность в необходимых в Приднестровье кадров, а также востребованных специалистов новых направлений для различных отраслей народного хозяйства. И это позволяет ВУЗу объективно осуществлять их оперативное планирование и прогнозирование потребностей на перспективу.

"Одна из важнейших задач университета в настоящее время — это расширение спектра компетенций при подготовке специалистов. Вводятся интегрированные направления подготовки, сдвоенные специальности и др.", — подчеркнул Смоленский.

По мнению первого проректора, важно также то, что в университете абитуриенту предоставляется широк выбор направлений и специальностей и при внимательном изучении этого круга, уверен он, каждый сможет найти для себя много интересного и за пределами этих самых востребованных профессий.