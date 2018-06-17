В Молдове появился новый праздник

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. В Молдове появилась новая праздничная дата — 26 июня в стране будут отмечать День борьбы со злоупотреблением наркотиками. Соответствующее решение парламента опубликовано в Официальном мониторе республики.

Несмотря на то, что это и праздничная дата, но указанный день выходным не будет.

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В 1987 году Генассамблея ООН постановила ежегодно отмечать 26 июня Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking), или, проще говоря, — Международный день борьбы с наркотиками.

Согласно данным Международного центра по борьбе с наркотиками, за последние три года потребление наркотиков среди несовершеннолетних увеличилось более чем в два раза и достигло 19%.