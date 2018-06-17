21:43 17 Июня 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 22°C
Прямой эфир
  • EUR19.81
  • USD16.75
  • RUB0.27
  • RON4.24
  • UAH0.64
Поиск
Девушка

Кишиневцы не замечают, что ходят по музейным экспонатам

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Легенды старого Кишинева (147)
236 0 0

Молдавская столица не лишена любопытных достопримечательностей

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik, Сергей Цуркану. В Кишиневе несколько десятков старинных канализационных люков находятся не в музеях, а продолжают функционировать как часть системы городской канализации. 

Дом в Кишиневе. Переулок св.Андрея 78. 2008 год
© Photo: мой город Кишинев
Печальный конец кишиневского мрачного дома

Дореволюционные люки начала 20-го века, люки румынские, довоенные, люки со всего бывшего СССР — из Тбилиси, Крыма, Днепропетровска — вот только часть того антикварного разнообразия, о котором жители и гости столицы порой и не подозревают. Энтузиаст и создатель портала, посвященного истории Кишинева, Юрий Швец сказал Sputnik, что старинные канализационные люки это часть нашей истории, но будущее этих музейных экспонатов под открытым небом вызывает тревогу.

Как много в этом слове — "кишиневец">>>

"Несомненно, они являются частью исторического и культурного наследия, это материальные предметы, некоторым из которых больше чем 100 лет, многие по-своему красивы. На многих люках сохранились надписи, из которых мы можем узнать о владельцах заводов, мастерских, об арендаторах, все то, что рассказывает об истории нашего города. Я заметил, что многие люки стали пропадать, я надеюсь, что их не воруют, а заменяют на новые, но я не уверен. Сохранить наверное можно лишь те, что в Центре, а остальные собрать в музей", — говорит собеседник.

trapa_chisinau
Сергей Цуркану
Улицы Кишинева. Люки

Серьёзные опасение судьба старинных канализационных люков вызывает и у главы государственного агентства по инспектированию и реставрации памятников Иона Штефэницэ — по его словам, деятельность так называемого черного рынка антиквариата в последнее время активизировалась. 

Кишинев
© Sputnik / Miroslav Rotari
Еще одна старинная надпись на кишиневской улице

"Все городское имущество — и вот эти люки старинные, о которых вы говорите, должно быть срочно взято на учет Институтом культурного наследия Академии Наук. Все должно быть сохранено. Люки уже начали воровать и продавать любители антиквариата на черном рынке. Нужно быть очень внимательными — в особенности с объектами, которые можно легко демонтировать. Я первый раз столкнулся с этим в случае со старинной лестницей завода Сербова в психиатрической больнице в Костюженах. Лестница исчезла ночью — а на черном рынке она стоит 25 тысяч евро! И лестницу вернули только после обращения в органы правопорядка. Лестницы и все эти старинные объекты уходят на черный рынок", — возмущается Ион Штефаница.

Существует расхожее мнение, что Кишинев лишен достопримечательностей и в силу этого непривлекателен для иностранных туристов. Однако культурное наследие всегда многогранно и состоит из множества объектов, которые связаны между собой нитью истории. И старинные канализационные люки — которые прохожие часто не замечают, по мнению экспертов, несомненно, часть нашей истории. К сожалению, судя по участившимся случаям исчезновения люков, власти также не обращают на них внимания.

Тема:
Легенды старого Кишинева (147)
Теги:
люки, город, история, кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.

  • Международные военные учения Kevadtorm в Эстонии
    Прощай, оружие!

    Силы обороны Эстонии приостановили учебные стрельбы на открытой местности из-за высокой пожароопасности.

  • Варенное мясо в казане. Архивное фото
    Правила тоя

    Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.

  • Доллары США, архивное фото
    Жизнь взаймы

    Таджикистан занимает второе место среди стран СНГ по займам в международных финансовых институтах.

  • По Шелковому пути

    Видео о том, как в Ташкенте встречали участников международного мотопробега "Путь кочевника", смотрите на сайте Sputnik Узбекистан.

  • Зубры в Беловежской пуще
    Возвращение зубра

    В Турмонском заказнике Северной Осетии ожидают прибытия шведских зубров, которые станут основателями нового вольного стада.

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Пионеры из Артека фотографируются возле замка Ласточкино гнездо.
Советский "Инстаграм", или Чем в Сети хвастались бы артековцы из прошлого
Прогноз суриката на матч Германия - Мексика
Сурикат предсказал, кто победит в матче Германия - Мексика - видео
Футбольные команды
Футбольные команды: все, что нужно знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться