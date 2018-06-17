Кишиневцы не замечают, что ходят по музейным экспонатам

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik, Сергей Цуркану. В Кишиневе несколько десятков старинных канализационных люков находятся не в музеях, а продолжают функционировать как часть системы городской канализации.

Дореволюционные люки начала 20-го века, люки румынские, довоенные, люки со всего бывшего СССР — из Тбилиси, Крыма, Днепропетровска — вот только часть того антикварного разнообразия, о котором жители и гости столицы порой и не подозревают. Энтузиаст и создатель портала, посвященного истории Кишинева, Юрий Швец сказал Sputnik, что старинные канализационные люки это часть нашей истории, но будущее этих музейных экспонатов под открытым небом вызывает тревогу.

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"Несомненно, они являются частью исторического и культурного наследия, это материальные предметы, некоторым из которых больше чем 100 лет, многие по-своему красивы. На многих люках сохранились надписи, из которых мы можем узнать о владельцах заводов, мастерских, об арендаторах, все то, что рассказывает об истории нашего города. Я заметил, что многие люки стали пропадать, я надеюсь, что их не воруют, а заменяют на новые, но я не уверен. Сохранить наверное можно лишь те, что в Центре, а остальные собрать в музей", — говорит собеседник.

Сергей Цуркану Улицы Кишинева. Люки

Серьёзные опасение судьба старинных канализационных люков вызывает и у главы государственного агентства по инспектированию и реставрации памятников Иона Штефэницэ — по его словам, деятельность так называемого черного рынка антиквариата в последнее время активизировалась.

© Sputnik / Miroslav Rotari Еще одна старинная надпись на кишиневской улице

"Все городское имущество — и вот эти люки старинные, о которых вы говорите, должно быть срочно взято на учет Институтом культурного наследия Академии Наук. Все должно быть сохранено. Люки уже начали воровать и продавать любители антиквариата на черном рынке. Нужно быть очень внимательными — в особенности с объектами, которые можно легко демонтировать. Я первый раз столкнулся с этим в случае со старинной лестницей завода Сербова в психиатрической больнице в Костюженах. Лестница исчезла ночью — а на черном рынке она стоит 25 тысяч евро! И лестницу вернули только после обращения в органы правопорядка. Лестницы и все эти старинные объекты уходят на черный рынок", — возмущается Ион Штефаница.

Существует расхожее мнение, что Кишинев лишен достопримечательностей и в силу этого непривлекателен для иностранных туристов. Однако культурное наследие всегда многогранно и состоит из множества объектов, которые связаны между собой нитью истории. И старинные канализационные люки — которые прохожие часто не замечают, по мнению экспертов, несомненно, часть нашей истории. К сожалению, судя по участившимся случаям исчезновения люков, власти также не обращают на них внимания.