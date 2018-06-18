И подъезд, и этаж: они будут знать о жителях Молдовы все

Любые данные о звонивших на номер 112 будут теперь доступны этой службе.

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Изменены условия передачи информации первого уровня локализации по номеру срочной службы 112. Такое решение приняло Национальное агентство регламентирования электронных коммуникаций и информационных технологий.

Теперь, если работники службы 112 захотят проверить, что из себя представляет лицо, хотя бы единожды звонившее им, они в праве запросить у операторов связи следующие данные:

Номер телефона;

Фамилию и имя;

Домашний адрес или адрес фирмы, если речь идёт о юрлице, вплоть до номера подъезда и этажа;

Почтовый индекс;

Идентификационный код.

Если передача этих данных невозможна в реальном времени, то операторы связи должны будут ежемесячно отправлять в службу 112 текущие копии своих баз данных.