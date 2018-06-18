Годовщина первого дня ВОВ: акция "Свеча памяти" в Кошнице

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. В четверг, 21 июня, в Молдове состоится VIII Республиканская акция "Свеча Памяти", сообщил корреспонденту Sputnik председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

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По его словам, мероприятие приурочено к 77-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Организаторами выступают общественные организации "Русский историко-патриотический клуб" и "Август".

"Мы приглашаем всех желающих принять участие в акции ко Дню Памяти и скорби, который отмечается в день начала Великой Отечественной войны. "Свеча памяти" состоится у руин долговременной огневой точки № 417 в селе Кошница Дубоссарского района. Гарнизон этого ДОТа принял неравный бой против захватчиков летом 1941 года, но не сдался врагу", — рассказал Петрович.

Он добавил, что в память о погибших героях будет организована культурная программа, включающая просмотр документальных фильмов о Великой Отечественной войне, исполнение песен и стихотворений военных лет.

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"Для участников будет приготовлена фронтовая каша в полевых условиях и горячий чай. Утром, в 4.00 наша встреча завершится минутой молчания и зажжением свечей памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться по телефону 079639301. Предварительная регистрация обязательна. Автобусы на мероприятие будут отходить в 19.00 с площадки перед столичным воинским мемориалом "Вечность". Время возвращения в Кишинев — 22 июня, 5.00.

Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби проходят при поддержке Президента Республики Молдова, Посольства Российской Федерации в Молдове, Российского центра науки и культуры, администрации Дубоссарского района в рамках работы Национального Координационного Комитета "Победа".