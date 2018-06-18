Президент наградил выдающихся врачей Молдовы

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон присудил государственные награды ряду выдающихся работников медицины в честь празднования Дня медицинского работника.

"Ежегодно в третье воскресенье июня в Республике Молдова отмечается День медицинского работника и фармацевта. По этому случаю выражаю искренние слова благодарности всем медицинским работникам за самоотдачу, целеустремленность и преданность в деле спасения жизни и здоровья наших граждан. Желаю вам здоровья, оптимизма, благополучия и успехов в нелегком труде, которому вы себя посвятили", — написал Додон на своей официальной странице в соцсетях.

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Орден республики присужден основателю компании Extramed Штефану Гацкану, Орден почета — руководителю отделения Института скорой помощи Михаилу Дарчуку, Орден "Gloria Muncii" — врачу больницы МВД Кондратие Биволу, главной медсестре Центральной военной больницы Лилиане Дамиан, врачу кишиневской больницы имени св. Троицы Михаилу Эрлиху, университетскому конференциару Государственного университета медицины и фармации Молдовы имени Николая Тестемицану Павлу Гнатюку, главе отделения Института матери и ребенка Иону Миху, директору департамента кишиневского медцентра Galaxia Маригуле Мошняга и главе отделения столичной детской больницы имени Валентина Игнатенко Еуджену Райляну.

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Медаль "Meritul Civic" получили глава Центра общественного здоровья Чадыр-Лунги Светлана Дулева, врач Института скорой помощи Станислав Мунтян и глава лаборатории Центра общественного здоровья санаторно-оздоровительной ассоциации госканцелярии Ирина Туряцка.

Обладателями медали Николая Тестемицану стали врачи кишиневской больницы имени архангела Михаила Анатолие Чеботарь и Генадие Кроитору.

Почетное звание "Om Emerit" присуждено директору Центра передового медицинского опыта имени Раисы Пэкало — Алле Манолаке.