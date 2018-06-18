Кишинев по-прежнему без мэра: новые данные в суде

Судебная инстанция повторно перенесла заседание: что послужило причиной на этот раз?

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Кишиневский суд в понедельник уже во второй раз отложил рассмотрение вопроса об утверждении результатов второго тура местных выборов в Кишиневе, прошедших 3 июня.

Судебная инстанция одобрила запрос окружного избирательного совета столицы об отзыве судьи Валентина Ластавецкого, который должен был рассматривать дело. Таким образом, вице-председатель Кишиневского суда должен назначить другого магистрата для рассмотрения вопроса об утверждении итогов местных выборов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Мокану: поможет ли Андрею Нэстасе заграница

Второй тур местных выборов выиграл лидер Партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, которого поддержали 52,57% пришедших на участки избирателей (129 тысяч 432 гражданина). Его оппонент, кандидат от Партии социалистов Ион Чебан получил поддержку 116 тысяч 788 избирателей. При этом явка составила всего 39,12%.

Ранее Нэстасе заявил, если результаты выборов не утвердят, он выведет людей на протесты.

Согласно Кодексу о выборах Молдовы, судебная инстанция подтверждает результаты прошедших выборов. Только после этого в течение 24 часов их передают в Центральную избирательную комиссию и в окружной избирательный совет. Затем ЦИК публикует окончательные итоги выборов.

Представитель правых сил Андрей Нэстасе, которого на этих выборах поддерживала экс-министр просвещения Молдовы Майя Санду, будет руководить столицей ровно год вместо четырех. Все потому, что выборы были внеплановыми. Поводом для их проведения стала отставка с поста мэра Кишинева Дорина Киртоакэ. Этому шагу предшествовало открытие на него уголовного дела о платных парковках в столице и отстранение от должности на время следствия. Киртоакэ, занимающий пост первого вице-председателя Либеральной партии Молдовы, руководил Кишиневом на протяжении 10 лет.

В 2019 году по всей стране пройдут всеобщие местные выборы, в рамках которых, в частности, будет избран и новый мэр Кишинева сроком на четыре года.