Не машина, а склад на колесах — пограничники изъяли товары на 200 000 леев

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Пограничные полицейские регионального управления "Север" пресекли три попытки незаконного ввоза товаров из Украины в Республику Молдова.
Получив оперативную информацию, пограничники остановили близ села Крива Бричанского района два автомобиля, внедорожник Volvo XC 90 и ВАЗ-2101. При досмотре обнаружилось, что обе машины напоминали скорее мелкооптовый мобильный магазин, чем средство передвижения. Из автомобилей извлекли товары в широком ассортименте — мобильные телефоны, аксессуары, бытовую технику, пестициды, продовольственные продукты и другие товары.
В целом картина напоминала строчки из некогда популярной шуточной песни "Poftiți, întrați, în-trați și cumpărați, avem di tăti" ("Пожалуйста, заходите и покупайте, у нас всё есть").
Ни один из водителей не смог предоставить никаких документов, подтверждающих происхождение или законность провоза своего багажа.
Еще один случай контрабанды был пресечен в зоне ответственности пограничной полиции близ пункта перехода границы Атаки. Из автомобиля Dacia Logan также извлекли целый набор товаров, которые, как выяснилось, были ввезены в страну незаконно.
Общая стоимость изъятого составила 200 тысяч леев.