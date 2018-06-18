Не машина, а склад на колесах — пограничники изъяли товары на 200 000 леев

Сотрудники Пограничной полиции были удивлены широким ассортиментом товаров, которые везли контрабандисты — хватило бы на целый магазин.

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Пограничные полицейские регионального управления "Север" пресекли три попытки незаконного ввоза товаров из Украины в Республику Молдова.

Получив оперативную информацию, пограничники остановили близ села Крива Бричанского района два автомобиля, внедорожник Volvo XC 90 и ВАЗ-2101. При досмотре обнаружилось, что обе машины напоминали скорее мелкооптовый мобильный магазин, чем средство передвижения. Из автомобилей извлекли товары в широком ассортименте — мобильные телефоны, аксессуары, бытовую технику, пестициды, продовольственные продукты и другие товары.

В целом картина напоминала строчки из некогда популярной шуточной песни "Poftiți, întrați, în-trați și cumpărați, avem di tăti" ("Пожалуйста, заходите и покупайте, у нас всё есть").

Ни один из водителей не смог предоставить никаких документов, подтверждающих происхождение или законность провоза своего багажа.

Еще один случай контрабанды был пресечен в зоне ответственности пограничной полиции близ пункта перехода границы Атаки. Из автомобиля Dacia Logan также извлекли целый набор товаров, которые, как выяснилось, были ввезены в страну незаконно.

Общая стоимость изъятого составила 200 тысяч леев.