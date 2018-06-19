БАК-2018: выпускники сдают последний экзамен

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Во вторник в Молдове более 15 тысяч выпускников сдают экзамен по выбору на степень бакалавра.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Количество отличников в Молдове растет

Самый популярный предмет, который выбрали более десяти тысяч учеников, — география. Около трех тысяч выпускников сдают тесты по химии и почти 800 — по биологии.

Также 400 лицеистов выбрало информатику и столько же математику, а еще 170 человек сдают физкультуру.

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Для большей части учащихся экзамен по выбору станет последним в этой сессии. Свои знания по родному языку должны доказать 400 выпускников лицеев с преподаванием на гагаузском, украинском и болгарских языках.

Результаты экзаменов станут известны 27 июня. Апелляцию можно подать в течение 48 часов — 27 и 28 июня. Итоговые результаты после рассмотрения апелляций объявят 6 июля.