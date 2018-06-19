В Молдове предложили новый закон для водителей Приднестровья

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Кабинет министров разработал проект закона, предназначенный для обеспечения доступа к международному движению транспорта из Приднестровья и Бендер. Также он предполагает регулирование процесса по организации процедуры регистрации транспортных средств из региона, отмечает sputnik.md. Документ должен быть одобрен правительством и направлен в парламент.

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Продвижение этого проекта может значительно улучшить отношения между двумя берегами Днестра и обеспечит возобновление переговоров по урегулированию приднестровского конфликта.

В настоящее время транспортные средства, которые имеют номерные знаки, зарегистрированные на территории Приднестровья, не допускаются в международный трафик.

Если в парламенте за проект закона проголосуют, то впоследствии регистрация транспортных средств с номерными знаками из административно-территориальных единиц левобережья Днестра с целью доступа к международному движению будет осуществляться в подразделениях Агентства государственных услуг в Тирасполе и Рыбнице.

Регистрация будет производиться на основании документов, подтверждающих место жительства лиц и право собственности на автомобили, а также заявление под собственную ответственность о достоверности информации из этих документов.

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В то же время автомобили, которые будут зарегистрированы в соответствии с новыми правовыми положениями, могут быть отчуждены лицам, проживающим в населенных пунктах на левом берегу Днестра и в Бендерах или юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в административных округах в Приднестровье, без уплаты прав на импорт.

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Если транспортные средства будут продаваться лицам, проживающим на правом берегу Днестра, или юридическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, имеющую зарегистрированный офис в Республике Молдова, регистрация нового владельца осуществляется при условии, что транспортному средству не запрещен въезд на территорию Молдовы и будут оплачены ввозные пошлины.

Проект предусматривает запрет на движение транспортных средств, зарегистрированных в соответствии с настоящим Законом о национальных дорогах лиц, проживающих в другом регионе, нежели в Приднестровье и Бендерах, чтобы уменьшить нарушения и уклонения от импортных пошлин.