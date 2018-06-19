Новые сокращения в Молдове: кому придется искать работу

Десятки сотрудников Национального Бюро статистики окажутся за бортом системы. Вместо 35-ти территориальных подразделений ведомство будет состоять из четырех региональных центров.

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Национальное Бюро статистики ждет тотальная реорганизация.

Перемены произойдут как в подразделениях на местах, так и в головном офисе. Соответствующий проект закона правительство вынесло на публичное обсуждение.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Молдове появился новый праздник

Предполагается, что в центральном офисе Национального бюро статистики многочисленные отделы, которые иногда дублируют функции друг друга, укрупнят в несколько генеральных управлений: макроэкономической статистики, статистики предприятий и социальной статистики. На местах вместо 35-ти территориальных подразделений появятся четыре региональных центра.

Таким образом, по подсчетам авторов законопроекта, вместо 638-ми сотрудников в системе молдавской статистики останется 552 специалиста.

Кроме штатных работников предполагается сократить число сотрудников, выполняющих работу по индивидуальному контракту со 117-ти до 90 человек.

Речь идет о специалистах, выполняющих сбор данных в сельских хозяйствах. В то же время планируется создание Центра по обучению в области статистики.

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Как отмечают в НБС, это общественное учреждение необходимо для внедрения новых стандартов качества и методологий в области статистики.