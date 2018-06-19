Пограничный пункт в Паланке прекращает работу

Более пяти с половиной миллионов евро затрачено на превращение этого молдавского погранпункта в совместный молдо-украинский КПП.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Пограничники и таможенники Молдовы предупреждают — в четверг совместный молдо-украинский пункт контроля "Паланка-Маяки-Удобное" временно прекратит действовать.

"КПП закроется 21 июня в 17.00 возобновит работу 22 июня в то же время. Сейчас же там проводятся работы по прокладке электросетей и газовых труб", — отмечается на официальном сайте Пограничной полиции Молдовы.

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Граждан просят пересекать границу через близлежащий пункт контроля "Тудора". Чтобы снизить время "простоя" на границе, людей и транспорт будут пропускать через общий коридор.

К декабрю, как отметили в Таможенной службе, завершатся все работы для сдачи в эксплуатацию реконструированного совместного КПП в Паланке. На оснащение пункта будет в целом затрачено более 5,5 миллионов евро. Из этой суммы 4,5 миллиона предоставил ЕС, остальные средства выделило правительство Молдовы.