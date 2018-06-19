Июньское пекло в Молдове: как защитить себя от наступающей жары

Существует ряд рекомендаций, соблюдая которые человек сможет уберечь себя от обезвоживания, солнечного удара и прочих неприятностей, связанных с летним зноем.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Каждый раз, когда на Молдову надвигается очередное наступдение жары необходимо помнить о мерах, которые помогут избавить организм от перегрева и побочных эффектов, связанных с обезвоживанием.

Повышенная температура, как на открытой местности, так и в помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей. Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья. Во избежание указанных последствий рекомендуется соблюдение ряда простых, но эффективных профилактических мер.

Специалисты советуют ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки. Также рекомендуется чаще проветривать помещения, а при выходе на улицу надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, также на улице рекомендуется пользоваться головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Молдове жара: как избежать солнечного удара

Следует учитывать, что потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем, организму летом нужна менее калорийная пища. Необходимо отказаться от жирной пищи, а также снизить количество копченых, жареных, и скоропортящихся продуктов питания. Потребление мяса следует свести к минимуму, лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами. Также, в целях профилактики обезвоживания организма, нужно пить больше жидкости.